Капитан «Родины» Мещанинов: Ломакин живёт футболом — счастлив, что клуб вышел в РПЛ

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов высказался об отношении владельца клуба Сергея Ломакина к футболу.

«Ломакин живёт футболом, ему это очень интересно, а особенно команда из Москвы. Он очень переживает, хотел, чтобы клуб вышел в РПЛ. Мы это сделали, теперь очень счастлив. Хотел, чтобы мы заняли первое место в Первой лиге, потому что это важно для истории клуба, для детишек, которые начинают ходить на матчи. Помимо всего бизнеса, что у него есть, бо́льшую часть времени он уделяет футболу и его развитию. Если подробнее разбираться в детско-юношеском футболе, можно найти уникальные вещи, которые он делает и для его развития», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.