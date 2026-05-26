Амир Ибрагимов рассказал, что для него значит играть за сборную России

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, что для него значат выступления за сборную России. Накануне он получил дебютный вызов в национальную команду.

— Что для тебя значит играть за сборную России?

— Ну, за сборную, конечно, играть очень хорошо. [Это место], где я родился. [Играть] за сборную России — это всегда для меня была мечта. У любого футболиста должна быть мечта играть за сборную, потому что ты, считай, один из лучших игроков [страны, которых] собирают со всей России, чтоб ты играл за сборную. Из-за этого это очень хорошо для меня, для моей семьи. Из-за этого я очень рад, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.