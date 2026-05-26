«Что мне его звать?» Ибрагимов — о приглашении Нурмагомедова на матчи сборной России

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов ответил на идею пригласить на матчи сборной России известного бойца Хабиба Нурмагомедова, с которым он знаком.

— У тебя в целом в России много родственников, много друзей. Возможно, ты уже кого-то звал на ближайшие матчи сборной, которые пройдут? Хабиба, например.
— Хабиба, если честно, я ещё никуда не позвал. Так как, ну я не знаю, что сказать… Хабиба что мне звать пока? Я ещё не звезда такая большая, из-за этого я оставлю на потом ещё.

— Ну а так в целом? Все просят, наверное, билеты уже, хотят приехать, ждут дебют?
— Да, если честно, многие звонили, отцу звонили, хотели приехать. Даже в Каир мой отец хотел приехать тоже со своими друзьями. Ну, посмотрим. Он сказал, как всё будет, как пойдёт. Ну, много болельщиков буду ждать, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

