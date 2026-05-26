КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Краснодара» в Суперфинале Кубка России

В четверг, 28 мая, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) по итогам матча Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Повестка заседания будет включать следующие пункты:

Скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений;
Задержка выхода команды «Краснодар» на шесть минуты перед началом матча;
Выход за пределы технической зоны на футбольное поле главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева;
Неподобающее поведение команды «Краснодар» (шесть предупреждений в одном матче).

В составе «южан» в этой встрече жёлтыми карточками были наказаны игроки Витор Тормена, Лукас Оласа, Жоау Батчи, Диего Коста, Дуглас Аугусто и Эдуард Сперцян. В составе красно-белых предупреждениями отметились футболисты Кристофер Мартинс, Наиль Умяров и Даниил Денисов.

