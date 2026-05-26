Капитан «Родины» Мещанинов: было бы классно снова встретиться с Петржелой

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов поделился воспоминаниями о работе с Властимилом Петржелой в чешском клубе «Баник». Ранее этот тренер успел поработать в «Зените».

«В силу своей молодости некоторые вопросы я задавал Петржеле в очень агрессивной манере. Но могу сказать, что он — топ-мужик! Достаточно честный, за словом в карман не полезет, на пресс-конференциях может много чего выдать. Мы друг друга полюбили, просто не сразу. Когда он пришёл, сразу сказал: «Мне не нужен этот русский. Не понимаю, как ему дали контракт на пять лет?»

Недавно общался с Ваней Жидковым, он был переводчиком Петржелы в «Зените», по сей день они хорошие друзья. Он праздновал день рождения, и я написал, что было бы здорово вдвоём навестить Власту. Где-нибудь посидеть, посмотреть футбол и пообщаться. Думаю, мы это сделаем, просто надо понять когда», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

