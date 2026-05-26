Тимур Лепсая: Карседо — лучший тренер «Спартака» в посткарреровский период

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о главном тренере московского «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

«По моему мнению, Карседо лучший тренер Спартака в посткарреровский период. Теперь я ещё сильнее в этой мысли укрепился. Мне кажется, что нащупал он это взаимопонимание своей команды», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка за 30 встреч. Также красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв в решающем матче «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).