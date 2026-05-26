Капитан «Родины» Мещанинов объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов объяснил, почему в своё время отказался от перехода в «Зенит».

«Мне тогда казалось это правильным, потому что в защите у «Зенита» играли Ловрен и Ракицкий. Я понимал, что просто хочу играть. Помню тот день, когда руководство спросило меня, хочу ли я перейти в «Зенит». Мы с ними поговорили, спросил, что они думают, обозначил свою позицию, что будет тяжело конкурировать. Возможно, меня хотели взять на замену, в случае если кто-то уйдёт, и мне надо было потренироваться в их атмосфере. Но мне очень хотелось играть, пусть и в клубе поменьше, но набраться опыта и уже потом перейти. Ход мыслей у меня был такой», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.