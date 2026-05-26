Экс-игрок «Сочи» Мещанинов: в клубе было много странных решений, со временем стало хуже

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Сочи».

«У меня было очень плохое эмоциональное состояние в «Сочи», потому что, на мой взгляд, было много странных вещей, которые делали руководство и клуб. Перейдя из «Балтики», я думал, что в «Сочи» меня что-то удивит в плане инфраструктуры и так далее. Но, к сожалению, уже спустя две-три недели понял, что там только хуже. А со временем всё подтверждалось — отношение в тренировочном процессе, как рассуждают люди. У меня были завышенные ожидания, поэтому наши пути достаточно быстро разошлись», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.