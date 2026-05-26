«Всегда, когда на родину приезжаешь, хорошо». Ибрагимов — о вызове в сборную России

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, вызванный в сборную России, высказался о своих приездах на родину. Он признался, что хорошо чувствует себя в России. Ранее стало известно, что молодой футболист попал в окончательную заявку российской национальной команды на матчи со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

— Как давно не был в России? Какие вообще эмоции?

— Я в России был прошлым летом, приезжал увидеть семью, своих близких, и всегда, когда на родину приезжаешь, бывает хорошо. Свои люди, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.