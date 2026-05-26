«Милан» рассматривает Хави в качестве главного тренера — Corriere dello Sport

Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Милан». Кандидатуру испанского специалиста продвигает советник американской инвестиционной компании Redbird, владеющей итальянским клубом, Златан Ибрагимович, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство «Милана» планирует назначить современного тренера с атакующим стилем игры.

Ранее сообщалось, что «Милан» уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонская команда выигрывала чемпионат Испании и Суперкубок страны.

