«Зенит» предложил € 18 млн «Трабзонспору» за нападающего Аугусто — журналист Озбудак

«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» о покупке нападающего Фелипе Аугусто в размере € 18 млн. Об этом сообщает журналист Решат Кан Озбудак на своей странице в социальной сети X.

По информации журналиста Сердара (Serdar), специализирующегося на новостях по «Трабзонспору», 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом».

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.