Кафанов сообщил, кто из вратарей сыграет с Египтом в товарищеском матче

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал о предстоящем товарищеском матче с командой Египта, который пройдёт 28 мая в Каире. На позиции вратаря сыграет Александр Максименко из «Спартака» или Станислав Агкацев из «Краснодара». В итоговый состав сборной России включены четыре вратаря: Максименко, Агкацев, Денис Адамов («Зенит») и Антон Митрюшкин («Локомотив»).

— Лечу [в Каир] как на праздник. Каждая тренировка в сборной — это праздник. И любая игра, тем более с таким сильным соперником — это двойной праздник.

Стас [Агкацев] и Саня [Максименко] участвовали в Суперфинале Кубка. Три тренировки [на сборах] провели без них. Только вот накануне провели тренировку со всеми. Команда Стаса проиграла, но он в прекрасном настроении, потому что это сборная. Все в хорошем настроении тренируются.

— С Египтом будете выбирать из других вратарей?

— Именно из этих двоих. 100% кто‑то из них. А конкретно будет известно в предыгровой день. Саша Максименко приобрёл положительные эмоции. Стас провёл очень сильный сезон. Даже лучше, чем прошлый. Он принёс больше очков «Краснодару». Команда с трудом выигрывала, а он ей приносил очки там, где она могла не выиграть.

Радует, что многие после сезона хотели бы отдохнуть, но по ребятам так даже не скажешь, что они думают об отпуске. Они приехали в сборную с большим настроением, мотивацией и желанием. Это бросается в глаза и очень важно, — сказал Кафанов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».