Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов сообщил, кто из вратарей сыграет с Египтом в товарищеском матче

Кафанов сообщил, кто из вратарей сыграет с Египтом в товарищеском матче
Комментарии

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал о предстоящем товарищеском матче с командой Египта, который пройдёт 28 мая в Каире. На позиции вратаря сыграет Александр Максименко из «Спартака» или Станислав Агкацев из «Краснодара». В итоговый состав сборной России включены четыре вратаря: Максименко, Агкацев, Денис Адамов («Зенит») и Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Лечу [в Каир] как на праздник. Каждая тренировка в сборной — это праздник. И любая игра, тем более с таким сильным соперником — это двойной праздник.

Стас [Агкацев] и Саня [Максименко] участвовали в Суперфинале Кубка. Три тренировки [на сборах] провели без них. Только вот накануне провели тренировку со всеми. Команда Стаса проиграла, но он в прекрасном настроении, потому что это сборная. Все в хорошем настроении тренируются.

— С Египтом будете выбирать из других вратарей?
— Именно из этих двоих. 100% кто‑то из них. А конкретно будет известно в предыгровой день. Саша Максименко приобрёл положительные эмоции. Стас провёл очень сильный сезон. Даже лучше, чем прошлый. Он принёс больше очков «Краснодару». Команда с трудом выигрывала, а он ей приносил очки там, где она могла не выиграть.

Радует, что многие после сезона хотели бы отдохнуть, но по ребятам так даже не скажешь, что они думают об отпуске. Они приехали в сборную с большим настроением, мотивацией и желанием. Это бросается в глаза и очень важно, — сказал Кафанов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Материалы по теме
Кафанов высказался о распределении игрового времени между вратарями, вызванными в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android