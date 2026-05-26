Transfermarkt: у «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» — на втором месте
«Зенит» — клуб с самым дорогим составом в Мир РПЛ по итогам обновления на портале Transfermarkt. Рыночная стоимость футболистов сине-бело-голубых оценивается в € 177,3 млн. Их состав по сравнению с предыдущим обновлением подешевел на 4,2%.

Самые дорогие составы клубов в РПЛ по версии Transfermarkt:

  1. «Зенит» - € 177,3 млн (-4,2%).
  2. «Спартак» — € 121,2 млн (-3,7%).
  3. «Краснодар» — € 121,2 млн (+3,1%).
  4. «Локомотив» — € 112 млн (+3,2%).
  5. «Динамо» Москва — € 111,3 млн (+0,1%).
  6. ЦСКА - € 108,5 млн (+1,9%).
  7. «Рубин» - € 54,9 млн (+3,6%).
  8. «Ростов» — € 36,2 млн (-4,6%).
  9. «Балтика» — € 31,6 млн (+6,2%).
  10. «Ахмат» — € 29 млн.
  11. «Крылья Советов» — € 27 млн (-5,3%).
  12. «Акрон» — € 25 млн (-6%).
  13. «Сочи» — € 23,5 млн (-15,3%).
  14. «Пари НН» — € 21 млн (-5,3%).
  15. «Оренбург» — € 20,9 млн (-2,1%).
  16. «Динамо» Махачкала — € 19 млн (+4,5%).
