Transfermarkt: у «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» — на втором месте
«Зенит» — клуб с самым дорогим составом в Мир РПЛ по итогам обновления на портале Transfermarkt. Рыночная стоимость футболистов сине-бело-голубых оценивается в € 177,3 млн. Их состав по сравнению с предыдущим обновлением подешевел на 4,2%.
Самые дорогие составы клубов в РПЛ по версии Transfermarkt:
- «Зенит» - € 177,3 млн (-4,2%).
- «Спартак» — € 121,2 млн (-3,7%).
- «Краснодар» — € 121,2 млн (+3,1%).
- «Локомотив» — € 112 млн (+3,2%).
- «Динамо» Москва — € 111,3 млн (+0,1%).
- ЦСКА - € 108,5 млн (+1,9%).
- «Рубин» - € 54,9 млн (+3,6%).
- «Ростов» — € 36,2 млн (-4,6%).
- «Балтика» — € 31,6 млн (+6,2%).
- «Ахмат» — € 29 млн.
- «Крылья Советов» — € 27 млн (-5,3%).
- «Акрон» — € 25 млн (-6%).
- «Сочи» — € 23,5 млн (-15,3%).
- «Пари НН» — € 21 млн (-5,3%).
- «Оренбург» — € 20,9 млн (-2,1%).
- «Динамо» Махачкала — € 19 млн (+4,5%).
