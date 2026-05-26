«Вольфсбург» обратился к болельщикам в связи с первым в истории вылетом из Бундеслиги

«Вольфсбург» на официальном сайте опубликовал обращение к своим болельщикам в связи с вылетом команды из Бундеслиги.

«Вылет нашей мужской команды из Бундеслиги — очень сложный момент для наших болельщиков, сотрудников, партнёров и всех, кто хранит в своих сердцах этот замечательный футбольный клуб. Трудно это осознать, и ещё труднее подобрать слова, чтобы выразить это. В этом сезоне наша команда не оправдала ожиданий практически во всех отношениях. Мы не достигли поставленных целей и теперь сталкиваемся с последствиями.

Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за поддержку — дома, на выезде и во многих моментах, когда мы мало что могли дать взамен. Эта преданность не должна восприниматься как должное. Ваша поддержка — это нечто первоклассное и достойное Бундеслиги. На протяжении десятилетий «Вольфсбург» олицетворял собой единство между заводом, городом и клубом. Именно эта тройка сейчас снова будет иметь решающее значение. Мы сделаем необходимые выводы, честно проанализируем сезон и сделаем всё возможное, чтобы шаг за шагом восстановить доверие», — сказано в сообщении немецкого клуба.

