Форвард «Милана» Хименес установил антирекорд Серии А — The Touchline

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес стал первым игроком в истории итальянской Серии А, завершившим сезон без забитых мячей после 10 или более матчей в стартовом составе, сообщает The Touchline в соцсети.

Этот антирекорд был установлен после домашнего поражения «россонери» от «Кальяри» со счётом 1:2 в матче 38-го, заключительного тура Серии А. В текущем сезоне Хименес сыграл 16 матчей в чемпионате Италии, отдав две результативные передачи, однако так и не смог отметиться голом.

Форвард перешёл в «Милан» в феврале 2025 года из «Фейеноорда» за € 30 млн. За время выступления за «россонери» он провёл 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.