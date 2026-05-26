Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Милана» Хименес установил антирекорд Серии А — The Touchline

Форвард «Милана» Хименес установил антирекорд Серии А — The Touchline
Комментарии

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес стал первым игроком в истории итальянской Серии А, завершившим сезон без забитых мячей после 10 или более матчей в стартовом составе, сообщает The Touchline в соцсети.

Этот антирекорд был установлен после домашнего поражения «россонери» от «Кальяри» со счётом 1:2 в матче 38-го, заключительного тура Серии А. В текущем сезоне Хименес сыграл 16 матчей в чемпионате Италии, отдав две результативные передачи, однако так и не смог отметиться голом.

Форвард перешёл в «Милан» в феврале 2025 года из «Фейеноорда» за € 30 млн. За время выступления за «россонери» он провёл 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android