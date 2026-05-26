Капитан «Спартака» Зобнин обратился к болельщикам после выигрыша Кубка России

Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам после победы красно-белых в Суперфинале Фонбет Кубка России, где московская команда в серии пенальти обыграла «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Кубок наш!

До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю этот вечер. Атмосфера на стадионе была невероятная, спасибо каждому, кто гнал нас вперёд!

Этот кубок для меня по-настоящему особенный. Я уже выигрывал все российские трофеи со «Спартаком», но поднять кубок над головой именно в качестве капитана — это абсолютно другие, ни с чем не сравнимые чувства.

Огромная гордость и ответственность перед клубом и перед всеми вами. Это были неподдельные, чистые эмоции — то, ради чего мы все живём футболом.

Спасибо парням за характер на поле, тренерскому штабу и персоналу клуба за работу, а вам, наши лучшие болельщики — за то, что верили в нас до конца. Мы были одним целым!

Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех — и все за одного!» — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

