Ди Мария рассказал о конфликте с ван Галом и причинах ухода из «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария рассказал о своём пребывании в клубе и о разногласиях с тренером Луи ван Галом. Аргентинец играл за манкунианцев с августа 2014 года по 2015 год.

«Всё началось очень хорошо. Всё шло как по маслу. Я начал очень уверенно, всё было идеально.

Однако затем у меня возникли проблемы с ван Гаалом, и с этого момента ситуация стала ухудшаться. Мы начали проводить многочисленные совещания, на которых обсуждали исключительно мои ошибки на поле. Тренер никогда не отмечал моих успехов — только указывал на недостатки, снова и снова. В конце концов мне это надоело.

К тому же жизнь в том месте оказалась совсем не такой, какой я её себе представлял. Темнело очень рано, вскоре начались холода — трудности нарастали как снежный ком. А потом произошло ещё одно неприятное событие: мой дом ограбили. Когда одновременно не складывается и в карьере — ты не играешь, дела идут плохо, возникают проблемы внутри клуба, — и в личной жизни, это очень сильно влияет на человека. В итоге я возненавидел это место. Для сравнения: в Париже меня тоже однажды ограбили, но я остался там ещё на два‑три года — потому что в целом жизнь была хорошей.

В Манчестере ситуация развивалась по нарастающей. Я хотел поставить семью на первое место — именно поэтому принял решение уехать. Если ты несчастен, твоя семья тоже страдает. Когда дом ограбили, случился конфликт с тренером, а дела на поле не ладятся, очень трудно сказать: «Мне нравилось время, проведённое в Манчестере». Такова реальность.

При этом о Премьер‑лиге, атмосфере и жизни в клубе у меня остались очень хорошие впечатления. В команде были замечательные люди — они всегда хорошо ко мне относились, поддерживали и помогали во всём. За это я им искренне благодарен. Это было осознанное решение: я хотел перейти в «Манчестер Юнайтед». Футбол, атмосфера на стадионах, любовь болельщиков — ни о чём не жалею», — приводит слова Ди Марии BBC.