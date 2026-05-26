Английская Премьер-лига представила мяч на сезон-2026/2027

Официальный сайт английской Премьер-лиги представил новый мяч, которым команды будут играть в сезоне-2026/2027.

Это второй сезон, когда Puma является официальным поставщиком игровых мячей для АПЛ. Конструкция мяча отличается от модификации предыдущего сезона, а дизайн дополнен деталями розового, бирюзового, синего и фиолетового цветов. Отмечается, что новая конструкция панелей уравновешивает воздушный поток и снижает сопротивление, обеспечивая более точную и правильную траекторию полёта при каждом ударе, а более шероховатая, рельефная внешняя поверхность предназначена для поддержания скорости и стабильности при движении мяча в воздухе.