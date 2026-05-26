Халк поздравил «Зенит» со 101-летием

Бывший нападающий «Зенита» Халк поздравил с днём рождения санкт-петербургский клуб, которому 25 мая исполнился 101 год.

«Семья, «Зенит», я хочу поздравить вас с праздником, с днём рождения! Это 101-й год, много историй, много побед. У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нём чемпионом. Пусть бог всегда благословляет вас! Давай, «Зенит»!» — приводит слова Халка Sport24.

Бразильский нападающий играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

