Роберт Евдокимов назначен главным тренером «Нефтехимика»

Футбольный клуб «Нефтехимик» объявил о назначении Роберта Евдокимова на пост главного тренера. Контракт со специалистом подписан на два года, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Роберт Евдокимов является уроженцем Нижнекамска и воспитанником местной футбольной школы. В качестве игрока он выступал за «Нефтехимик», а в 1997 году стал чемпионом России, играя за московский «Спартак».

В тренерской карьере Евдокимов работал с несколькими командами, среди которых «КАМАЗ-2», «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург», «Тобол» (Казахстан), «Ротор», «Нижний Новгород» и «Кубань».

Весной 2016 года под его руководством «Оренбург» завоевал золотые медали ФНЛ и получил путёвку в Премьер-Лигу. Также в зимний период 2016 года команда выиграла Кубок ФНЛ.

Ранее пост главного тренера «Нефтехимика» занимал Кирилл Новиков, который покинул свою должность по окончании сезона-2025/2026. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в таблице Лиги Pari.

