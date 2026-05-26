Рой Кин опубликовал изображение с ослом на фоне конфликта с Бруну Фернандешем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в своём аккаунте в социальной сети опубликовал изображение с ослом и львами после слов капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша, заявившего о лживости высказываний Кина после матча 37-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (3:2).

Напомним, после указанной игры экс-футболист заявил, что весь «Манчестер Юнайтед» был нацелен на то, чтобы Фернандеш побил рекорд АПЛ по числу результативных передач за сезон. Также Кин подверг критике послематчевое интервью португальца.

Фернандеш ответил Кину, подчеркнув, что ирландец лжёт, и сообщил, что попросил у Сульшера номер, чтобы обсудить с Кином ситуацию.

Вскоре после этого Кин опубликовал картинку с изображением осла и львов, а также цитатой: «Чрезмерное внимание заставляет осла считать себя львом».