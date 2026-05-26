Максим Никитин рассказал, почему Барко до сих пор не продлил контракт со «Спартаком»

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, почему полузащитник Эсекьель Барко до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Уверен, что будет новый контракт. Почему не продлили до сих пор? Агент начал выкручивать руки. На что в «Спартаке» сказали: поговорим по окончании сезона. И это сыграло в пользу Барко: в финале Кубка он отдал голевой пас и забил пенальти в послематчевой серии.

Понятно, что для него «Спартак» — удачная история. До этого Барко никогда не был центром спортивного проекта. Его любит публика, он свободен в принятии решений на поле. Эсекьель – лидер, забивает, делает ассисты. Поэтому «Спартак» его не отдаст. Молодец, что вышел на финал на жёстких уколах. Меньше мяча у него было, но решающие действия были за ним», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».