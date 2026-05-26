Мохамед Салах опубликовал пост после ухода из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в социальной сети после ухода из клуба.

«Самая длинная ночь в моей жизни. Спасибо за всё ещё раз!» — написал Салах.

Матч 38-го, заключительного тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:1) стал для Салаха последним в составе «Ливерпуля» после девяти лет, проведённых в команде.

Салах опередил экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных передач в английской Премьер-лиге в своём последнем матче за клуб. Голевая передача на полузащитника Кёртиса Джонса в матче с «Брентфордом» стала для египтянина 93-й. У Джеррарда — 92.

Салах выступал за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 442 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 123 результативными передачами.

