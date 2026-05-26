Стало известно, в каких комплектах формы «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги чемпионов
«Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 сыграют в своих домашних комплектах формы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Крис Уитли в социальной сети X.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Пари Сен-Жермен» является действующим победителем главного клубного турнира Старого Света. В финале Лиги чемпионов — 2024/2025 французская команда разгромила итальянский «Интер». «Арсенал» вышел в финал главного клубного турнира Европы впервые за 20 лет.

Всё о финале Лиги чемпионов. Кто фаворит и насколько судья удобен «ПСЖ» и «Арсеналу»?
