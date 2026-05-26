«Копия Кордобы». Максим Никитин назвал двух игроков, которых намерен купить «Краснодар»

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин поделился именами двух игроков, которых намерен купить «Краснодар».

«Я знаю фамилии, кого «Краснодар» хочет взять в центр атаки и на фланг. Говорят, есть такой вингер Кристиан из «Крузейро». А нападающий – Кевин Виверос из «Атлетико Паранаэнсе». Он колумбиец и копия Кордобы. Если посмотреть в профиль, как Виверос бежит, то это просто реально Кордоба. Копия, ещё и мускулистый. Есть просто вероятность, что Кордоба уедет из России этим летом. Всё сильно зависит от того, как он сыграет на чемпионате мира. Если проведёт хороший турнир и придут с хорошими деньгами из Саудовской Аравии, то это вероятный исход. Тем более Джон – профессионал, он будет играть ещё пять-шесть лет», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

