Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Копия Кордобы». Максим Никитин назвал двух игроков, которых намерен купить «Краснодар»

«Копия Кордобы». Максим Никитин назвал двух игроков, которых намерен купить «Краснодар»
Комментарии

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин поделился именами двух игроков, которых намерен купить «Краснодар».

«Я знаю фамилии, кого «Краснодар» хочет взять в центр атаки и на фланг. Говорят, есть такой вингер Кристиан из «Крузейро». А нападающий – Кевин Виверос из «Атлетико Паранаэнсе». Он колумбиец и копия Кордобы. Если посмотреть в профиль, как Виверос бежит, то это просто реально Кордоба. Копия, ещё и мускулистый. Есть просто вероятность, что Кордоба уедет из России этим летом. Всё сильно зависит от того, как он сыграет на чемпионате мира. Если проведёт хороший турнир и придут с хорошими деньгами из Саудовской Аравии, то это вероятный исход. Тем более Джон – профессионал, он будет играть ещё пять-шесть лет», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
«Агент Барко начал выкручивать руки «Спартаку». «КБ Телега» — о будущем клуба после Кубка
Эксклюзив
«Агент Барко начал выкручивать руки «Спартаку». «КБ Телега» — о будущем клуба после Кубка

Что ждёт «Спартак» после трофея. ПЛН #134:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android