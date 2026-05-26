Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пеп Линдерс и Коло Туре покинули «Манчестер Сити» вслед за Гвардиолой

Пеп Линдерс и Коло Туре покинули «Манчестер Сити» вслед за Гвардиолой
Комментарии

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе пяти членов тренерского штаба Хосепа Гвардиолы после завершения сезона-2025/2026. Стан «горожан» покинули Пеп Линдерс (ассистент тренера), Коло Туре (ассистент тренера), Лоренцо Буэнавентура (тренер по физической подготовке), Манель Эстиарте (советник) и Хаби Мансидидор (тренер вратарей).

«Все в «Сити» хотели бы поблагодарить всех пятерых сотрудников за их усердную работу и преданность делу и пожелать им всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении «Манчестер Сити».

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз выигрывали АПЛ.

Материалы по теме
Гвардиола не смог ответить, почему он разговаривал с пустым креслом

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android