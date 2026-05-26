Пеп Линдерс и Коло Туре покинули «Манчестер Сити» вслед за Гвардиолой

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе пяти членов тренерского штаба Хосепа Гвардиолы после завершения сезона-2025/2026. Стан «горожан» покинули Пеп Линдерс (ассистент тренера), Коло Туре (ассистент тренера), Лоренцо Буэнавентура (тренер по физической подготовке), Манель Эстиарте (советник) и Хаби Мансидидор (тренер вратарей).

«Все в «Сити» хотели бы поблагодарить всех пятерых сотрудников за их усердную работу и преданность делу и пожелать им всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении «Манчестер Сити».

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз выигрывали АПЛ.

