Максим Никитин: убеждён, что Дзюба мечтает закончить в «Спартаке». Это его главная цель

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин уверен, что воспитанник «Спартака» Артём Дзюба мечтает завершить карьеру в стане красно-белых. Нападающий находился в системе клуба до 2015 года. Ранее Дзюба сообщил об уходе из «Акрона».

«Я убеждён, что Дзюба мечтает закончить карьеру в «Спартаке». Это его главная цель. Он провёл «предвыборную кампанию» после последнего матча со «Спартаком», вышел и поговорил абсолютно со всеми журналистами на эту тему. К Дзюбе подходили фотографироваться как к герою. Но я смотрел, кто подходил к нему – в основном женская публика.

Давайте выстроим логику. Дзюба хочет играть в Москве. У нас тут «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Но в «Спартаке» сейчас я его не могу представить: старая память плюс отношение со стороны «Лукойла». Можем представить сидящего на лавке Дзюбу? Говорят, что он может. Но если выпускать его на пять минут в конце, то «развонялся» бы он? Думаю, что да.

Понятно, зачем это Дзюбе. Но зачем это «Спартаку»? Что он может дать? Я знаю, что его ФК «10» очень хочет подписать (медиафутбольный клуб. – Прим. «Чемпионата»). Если Дзюба не получит предложение в профессиональном футболе, то вполне может уйти в Медиалигу», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

