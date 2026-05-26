Кристофер Мартинс стал первым легионером «Спартака» с двумя победами в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс стал первым легионером в истории клуба, который завоевал два трофея в Фонбет Кубке России. 24 мая «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в финальном матче турнира 1:1 (4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве, главным арбитром встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.
Эта победа стала для «Спартака» пятой в истории Кубка России. Последний раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, когда обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. В том финале также принимал участие Кристофер Мартинс.
Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года, когда он пришёл в клуб на правах аренды. 5 июня 2022 года «Спартак» выкупил его у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал полноценный контракт. Действующее соглашение полузащитника рассчитано до июня 2028 года.
