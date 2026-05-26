Ромелу Лукаку: моя любовь к «Наполи» остаётся неизменной

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал слухи о возможном уходе из «Наполи» после чемпионата мира 2026 года.

«Меня немного раздражает то, как некоторые итальянские СМИ преподнесли ситуацию. Они сильно преувеличили. Я приехал сюда не на отдых. Я хотел как можно быстрее вернуться в свою лучшую форму, чтобы наилучшим образом выступить за сборную Бельгии на чемпионате мира и за «Наполи» [в следующем сезоне].

Что касается моих отношений с «Наполи», всё в порядке. Моя любовь к клубу остаётся неизменной. У меня ещё год по контракту, и я игрок «Наполи». Я не из тех, кто просит об уходе. Я чувствую себя всё лучше и лучше», — приводит слова Лукаку RTBF.

Ромелу Лукаку перешёл в «Наполи» летом 2024 года из «Челси» за € 30,7 млн. В семи матчах прошедшего клубного сезона футболист забил один гол.