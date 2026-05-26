Олег Рябчук попрощался со «Спартаком» в социальных сетях

Комментарии

Крайний защитник Олег Рябчук попрощался со «Спартаком» в своём аккаунте в социальной сети. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Спасибо тебе, «Спартак», за последние три года! Было очень приятно», — написал Рябчук.

Футболист играл за красно-белых с лета 2023 года. За этот период Рябчук принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. В нынешнем сезоне защитник сыграл 18 матчей, где не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

