Максим Никитин: «Спартак» готов к продаже и Угальде, и Гарсии. Будет новый центрфорвард

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, что «Спартак» готов к продаже нападающих Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.

«Что касается вратарской линии: голкипера летом покупать не будут. 100% начнётся поиск центрального защитника. Есть вероятность, что появится новичок слева в обороне, если будет хороший вариант.

Полностью уверен, что летом будет новый центрфорвард. «Спартак» готов к продаже и Угальде, и Гарсии. Были контакты по поводу Воробьёва, но сейчас всё встало. Идеально было бы купить его и сильного иностранца. Чтобы они оказались в «Спартаке» вдвоём: Воробьёв – запасной, а первый номер – сильный легионер. На Угальде и Гарсии нельзя заработать? На Ливае – вряд ли, на Манфреде – тоже сложно. Но за Угальде можно примерно € 12-15 млн выручить. Есть у него потолок, плюс эмоционально надо уходить сейчас, а трофей всегда добавляет к стоимости футболиста. А по Гарсии есть шевеления в Греции. Если за него получить € 8 млн – будет удача», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В сезоне-2025/2026 Угальде принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Гарсия сыграл 33 матча, где забил семь голов и сделал пять ассистов.

