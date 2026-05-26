Ромелу Лукаку: сделаю всё, чтобы быть готовым к чемпионату мира

Комментарии

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о своей нынешней готовности к матчам.

«Я в лучшей форме, чем перед чемпионатом мира 2022 года, мне тогда не стоило ехать в Катар. Я не был таким быстрым уже несколько лет (во время спринтерской тренировки футболист смог разогнаться до 35,5 км/ч. — Прим. «Чемпионата»). В сборной мы делаем всё возможное, чтобы вернуть меня в форму. В контрольных матчах, помимо прочего, будет работа и над этим.

Я не собираюсь выходить на поле с мыслью, что сразу стану основным игроком стартового состава. Или что сыграю всего час. Было бы совершенно неправильно так думать… Речь идёт о чемпионате мира, нужно смотреть на ситуацию в целом. Я сделаю всё, чтобы быть готовым и внести свой вклад в работу команды», — приводит слова Лукаку RTBF.

Напомним, в марте Лукаку отправился в расположение сборной Бельгии, однако из-за травмы бедра не сыграл за неё. После этого он без согласования с «Наполи» остался в Бельгии с целью самостоятельно восстанавливаться. Эта ситуация сильно разозлила руководство клуба, в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа.

