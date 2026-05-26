Холанд — самый высокооплачиваемый атлет года до 25 лет по версии Forbes, Винисиус — 4-й

Холанд — самый высокооплачиваемый атлет года до 25 лет по версии Forbes, Винисиус — 4-й
Футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет за последние 12 месяцев по версии Forbes. За этот период норвежский нападающий заработал $ 80 млн. Эта сумма включает трудовое соглашение с «Манчестер Сити», рекламные контракты, публичные выступления.

Топ-6 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года в возрасте до 25 лет по версии Forbes:

  1. Эрлинг Холанд (футбол) - $ 80 млн.
  2. Энтони Эдвардс (баскетбол) - $ 69 млн.
  3. Карлос Алькарас (теннис) — $ 61,5 млн.
  4. Винисиус Жуниор (футбол) — $ 60 млн.
  5. Кейд Каннингем (баскетбол) — $ 58,6 млн.
  6. Янник Синнер (теннис) — $ 54,6 млн.
