Холанд — самый высокооплачиваемый атлет года до 25 лет по версии Forbes, Винисиус — 4-й
Футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет за последние 12 месяцев по версии Forbes. За этот период норвежский нападающий заработал $ 80 млн. Эта сумма включает трудовое соглашение с «Манчестер Сити», рекламные контракты, публичные выступления.
Топ-6 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года в возрасте до 25 лет по версии Forbes:
- Эрлинг Холанд (футбол) - $ 80 млн.
- Энтони Эдвардс (баскетбол) - $ 69 млн.
- Карлос Алькарас (теннис) — $ 61,5 млн.
- Винисиус Жуниор (футбол) — $ 60 млн.
- Кейд Каннингем (баскетбол) — $ 58,6 млн.
- Янник Синнер (теннис) — $ 54,6 млн.
