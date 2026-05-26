Вирджил ван Дейк стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, отыгравшим все матчи сезона

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в возрасте 34 лет и 320 дней стал самым возрастным игроком в истории турнира, отыгравшим каждую минуту сезона-2025/2026 английской Премьер‑лиги.

В прошедшем сезоне ван Дейк провёл на поле все 38 матчей АПЛ. Всего защитник принял участие в 55 играх сезона во всех турнирах, на его счету восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Контракт ван Дейка с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, защитник оценивается в € 18 млн. По итогам сезона-2025/2026 «Ливерпуль» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, что позволило команде заработать право на участие в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.