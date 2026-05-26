Канселу хочет провести в «Барселоне» два года, «Аль-Хиляль» требует € 10 млн — Sport.es

Крайний защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, с января играющий за «Барселону» на правах аренды, хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. 31-летний футболист желает провести в стане сине-гранатовых как минимум два сезона. После этого Канселу рассматривает вариант с возвращением в «Бенфику». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Аль-Хиляль» требует € 10 млн за трансфер португальского защитника. Канселу готов пойти на понижение зарплаты ради игры за «Барселону». Каталонский клуб заинтересован в услугах игрока.

Канселу играл за сине-гранатовых в сезоне-2023/2024. Всего за «Барселону» он провёл 65 матчей, где забил шесть голов и сделал девять ассистов.