Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канселу хочет провести в «Барселоне» два года, «Аль-Хиляль» требует € 10 млн — Sport.es

Канселу хочет провести в «Барселоне» два года, «Аль-Хиляль» требует € 10 млн — Sport.es
Комментарии

Крайний защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, с января играющий за «Барселону» на правах аренды, хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. 31-летний футболист желает провести в стане сине-гранатовых как минимум два сезона. После этого Канселу рассматривает вариант с возвращением в «Бенфику». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Аль-Хиляль» требует € 10 млн за трансфер португальского защитника. Канселу готов пойти на понижение зарплаты ради игры за «Барселону». Каталонский клуб заинтересован в услугах игрока.

Канселу играл за сине-гранатовых в сезоне-2023/2024. Всего за «Барселону» он провёл 65 матчей, где забил шесть голов и сделал девять ассистов.

Жоау Канселу Подробнее
Материалы по теме
Фабрицио Романо сообщил о будущем Хулиана Альвареса на фоне слухов о «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android