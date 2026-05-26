Максим Никитин: Умяров хочет в Европу. Его отступные может заплатить любой клуб топ-лиг

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин сообщил о желании полузащитника «Спартака» Наиля Умярова попробовать свои силы в Европе.

«По центру всё зависит от того, уедет ли Умяров в Европу. Потому что такая вероятность существует. У него небольшие отступные именно для Европы: их может заплатить любая команда из топ-5 лиг. Более того, Наиль сам хочет этого и учит испанский. Потеря Умярова, возможно, не исключает и возвращение Пруцева.

Когда Наиль у Станковича играл единственного опорника, то был более ярким. Сейчас же он при атаках исполняет «восьмёрку». Но в этой роли Умяров – обычный. У него есть лидерские качества, отличные диагонали, удар, футбольный мозг хорошо развит. Но когда он единственный опорник – это топ-игрок с большим количеством скиллов. А на позиции «восьмёрки» он тускнеет», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В сезоне-2025/2026 Умяров принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

