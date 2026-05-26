«Нам следовало выбрать другого тренера». Лукаку — о Тедеско в сборной Бельгии

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от работы в сборной Бельгии под руководством Доменико Тедеско. Специалист возглавлял бельгийскую национальную команду с февраля 2023 по январь 2025 года.

«Когда игроки не знают тренера, они пытаются собрать информацию. Было много вопросов. Во время первого сбора при Тедеско я сидел рядом с Тибо [Куртуа], мы огляделись и поняли, что почти никого не знаем [из вызванных футболистов]. Это было слишком радикально. И тактически… ну, это не работало. Нам следовало выбрать другого тренера. Игроки предложили Тьерри Анри после матча с Катаром. Он был подходящим человеком для этой работы. Он хорошо знает элитный футбол и напомнил бы нам о наших обязанностях, но что ж…» — приводит слова Лукаку RTBF.