«Реал» будет вынужден заплатить «Бенфике» € 15 млн вместо € 7 млн за Моуринью — RTP

Мадридский «Реал» не успеет активизировать опцию выкупа контракта главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за € 7 млн из-за проведения президентских выборов в испанском клубе. «Сливочные» могли сделать это до вторника, 26 мая. Об этом сообщает RTP.

По информации источника, в нынешней ситуации «Реал» будет должен заплатить € 15 млн. При этом возвращение португальского специалиста в «Королевский клуб» является «решённым вопросом».

В «Бенфике» хотят, чтобы после Моуринью команду возглавил Марку Силва, тренирующий «Фулхэм». Президент лиссабонской команды Руй Кошта пытается уговорить Силву покинуть Англию.