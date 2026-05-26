Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года — Романо

Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года — Романо
Комментарии

Тренер Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити». Официальное объявление о назначении нового главного тренера ожидается в ближайшее время, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, 46-летний итальянец подписал соглашение с клубом, которое будет действовать до 2029 года. Руководство «Сити» предоставило Мареске полные полномочия по формированию трансферной стратегии команды.

Энцо Мареска стал свободным агентом после ухода из лондонского «Челси» в январе этого года. У него есть опыт работы в «Манчестер Сити», он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Ранее итальянец также работал с молодёжными командами клуба.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» сообщил, что Хосеп Гвардиола объявил об уходе с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.

Материалы по теме
Мареска уже планирует предсезонку и трансферы «Манчестер Сити» — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android