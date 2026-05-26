Вахания назвал ключевые качества лидеров «Краснодара»

Защитник «Ростова» Илья Вахания, который летом пополнит состав «Краснодара», поделился мнением о наиболее мастеровитых футболистах чёрно-зелёных.

– В «Краснодаре» есть две суперзвезды – Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Кто впечатляет больше?
– Они разные и скорее дополняют друг друга. Сперцян – плеймейкер, который ведёт игру. Кордоба – тот человек, который может всё сам решить, если игра идёт не по плану.

В последнем матче против «Краснодара» я в концовке играл центральным защитником и пару раз действовал против Кордобы. Он мощнее меня, для него габариты соперника не так важны – он любого может развернуть, поэтому я старался не приклеиваться. Пусть лучше сам разворачивается, а я буду всегда перед ним, держать его под прессингом – помешаю пройти дальше.

– Это твой личный анализ или установка тренера?
– Нам перед каждой игрой с «Краснодаром» говорили, что прилипать к Кордобе нельзя – даже самым мощным защитникам. Потому что он развернёт любого. Я держался от него ещё дальше, — приводит слова Вахании Sports.ru.

