Скончался экс-игрок сборной Греции и «Олимпиакоса» Андзас Параскевас

25 мая 2026 года на 49-м году жизни скончался экс-игрок сборной Греции и клуба «Олимпиакос» Андзас Параскевас.

Параскевас начал свою профессиональную карьеру в 1993 году в «Пандрамаикосе». В 1995 году он подписал контракт с клубом «Ксанти», а в 1998 году перешёл в «Олимпиакос». В составе этого клуба он неоднократно становился чемпионом Греции и выигрывал Кубок Греции, а также принимал участие в Лиге чемпионов УЕФА.

В 2003 году Параскевас подписал контракт с клубом «Докса», а в 2004-м вернулся в «Ксанти». В 2007 году он снова стал игроком «Олимпиакоса». За национальную команду Греции Параскевас выступал с 1999 года. Его дебют состоялся 5 февраля в товарищеском матче со сборной Бельгии. Он принимал участие в отборочных матчах к чемпионату Европы 2004 года, однако не попал в заявку на финальный турнир. Также он был участником чемпионата Европы — 2008.

