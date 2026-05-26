«Балтика» выкупит защитника Андерсона за € 250 тыс.

«Балтика» активирует опцию выкупа защитника Эдуардо Андерсона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Андерсон играл за «Балтику» на правах аренды. Калининградцы заплатят € 250 тыс. за игрока.

Права на 25-летнего футболиста принадлежат панамскому клубу «Альянса». В сезоне-2025/2026 Андерсон принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с панамским клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.