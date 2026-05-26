Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» выкупит защитника Андерсона за € 250 тыс.

«Балтика» выкупит защитника Андерсона за € 250 тыс.
Комментарии

«Балтика» активирует опцию выкупа защитника Эдуардо Андерсона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Андерсон играл за «Балтику» на правах аренды. Калининградцы заплатят € 250 тыс. за игрока.

Права на 25-летнего футболиста принадлежат панамскому клубу «Альянса». В сезоне-2025/2026 Андерсон принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с панамским клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Генич назвал главное достижение Талалаева в «Балтике» по итогам сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android