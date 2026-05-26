Состав сборной Панамы по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Панамы объявила состав на ЧМ‑2026: в списке — защитник «Пари НН» Фаринья
Комментарии

Сборная Панамы в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Панамы на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Cесар Самудио («Марафон»).

Защитники: Сесар Блэкман («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла Гуайра»), Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде («ЛАСК»), Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), Хосе Кордоба («Норвич Сити»), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Джовани Рамос («Академия Пуэрто-Кабельо»), Родерик Миллер («Туран»).

Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Cесар Аугусто Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Азариас Лондоньо («Универсидад Католика»).

Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Томас Родригес («Саприсса»).

Сборная Панамы на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе L со сборными Англии, Хорватии и Ганы.

