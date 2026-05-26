Певица МакSим поздравила «Спартак» с победой в Кубке России
Поделиться
Певица МакSим поздравила «Спартак» с выигрышем Фонбет Кубка России. Песня артистки «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков московского клуба.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в соцсети VK.
«Спартак», поздравляю вас с победой! От души болела за вас. Я сейчас нахожусь в туре и, к сожалению, не смогла спеть вместе с вами нашу любимую песню, но всей душой была вместе с вами», — сказала МакSим в видео на странице «Спартака» в соцсети VK.
В Суперфинале Кубка России красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). В основное время в составе московской команды голом отметился крайний нападающий Пабло Солари.
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 26 мая 2026
-
21:21
-
21:18
-
21:02
-
20:59
-
20:49
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:19
-
20:02
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:24
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:50
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:19
-
18:12
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:48