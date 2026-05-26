Певица МакSим поздравила «Спартак» с победой в Кубке России

Певица МакSим поздравила «Спартак» с выигрышем Фонбет Кубка России. Песня артистки «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков московского клуба.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в соцсети VK.

«Спартак», поздравляю вас с победой! От души болела за вас. Я сейчас нахожусь в туре и, к сожалению, не смогла спеть вместе с вами нашу любимую песню, но всей душой была вместе с вами», — сказала МакSим в видео на странице «Спартака» в соцсети VK.

В Суперфинале Кубка России красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). В основное время в составе московской команды голом отметился крайний нападающий Пабло Солари.

