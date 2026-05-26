Карраскаль может вернуться в Россию, во «Фламенго» недовольны поведением игрока — Globo

Карраскаль может вернуться в Россию, во «Фламенго» недовольны поведением игрока — Globo
Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль дал понять агентам, что может вернуться в Россию. В его нынешнем клубе «Фламенго» недовольны поведением 28-летнего футболиста, получившего третью красную карточку в сезоне. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, «Фламенго» уже выставил Карраскаля на трансфер. При этом в клубе также недовольны поведением хавбека вне поля, поскольку он часто устраивает шумные вечеринки у себя дома.

Карраскаль перешёл во «Фламенго» из «Динамо» летом 2025 года. Полузащитник играл за бело-голубых с лета 2023 года. С февраля 2022 года колумбиец играл за ЦСКА.

