«Бавария» готова включить футболиста в сделку по покупке Гордона — Bild

«Бавария» намерена включить 29-летнего вратаря Александра Нюбеля в сделку по покупке крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Мюнхенский клуб хочет снизить цену на английского вингера, которая составляет £ 68 млн (€ 78,8 млн). Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «сороки» активно ищут голкипера, поскольку нынешний вратарь команды Ник Поуп близок к уходу. Ожидается, что Нюбель вернётся в «Баварию» после аренды в «Штутгарте», однако маловероятно, что продолжит карьеру в немецком гранде.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

