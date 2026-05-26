Обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс покидает «Барселону»

Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс летом покинет каталонский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Алексия Путельяс выступала за «Барселону» с 2012 года, в составе этой команды она стала 10-кратной чемпионкой Испании, четыре раза выиграла Лигу чемпионов, завоевала 10 Кубков Королевы, четыре раза выиграла Суперкубок страны, а также дважды взяла «Золотой мяч».

Помимо этого, футболистка с 2013 года защищает цвета национальной команды Испании. В её составе Путельяс становилась чемпионкой мира в 2023 году, дважды выигрывала Лигу наций УЕФА и брала серебряные медали чемпионата Европы — 2025.

