Андреа Пирло ответил, какая сборная может удивить на чемпионате мира — 2026

Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2026.

— Увеличение числа участников чемпионата мира до 48 — это хорошо или, наоборот, это приведёт к падению уровня футбола?

— Увидим со временем. Сейчас мы можем высказать разные предположения. Есть аргументы как за, так и против. Но, безусловно, здорово, что сборные стран, которые при другой схеме никогда не играли на чемпионате мира, сейчас могут стать частью этого праздника.

— Чего ждёте от таких суперзвёзд, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар? Они ещё могут заблистать на таком уровне и выиграть трофей?

— Мы говорим о футболистах, которые меняют игру просто своим присутствием на поле. Надеемся, что сможем насладиться их мастерством ещё раз.

— Какая сборная может удивить на чемпионате мира? От кого можно ждать прорыва?

— Думаю, что Норвегия, — цитирует Пирло «Российская газета».