Салах и Робертсон могут перейти в «Ювентус» — La Repubblica

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти стремится к подписанию 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха, покинувшего «Ливерпуль». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, итальянский специалист также заинтересован в услугах крайнего защитника Эндрю Робертсона, который тоже покинул «Ливерпуль». Кроме того, «Ювентус» хотел бы приобрести вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера.

Спаллетти желает вновь поработать с Салахом, с которым они сотрудничали в «Роме». Подчёркивается, что тренер может повлиять на египетского футболиста, в том числе через Алисона.

Салах играл за «Рому» с 2015 по 2017 год. Спаллетти тренировал «волков» с 2005 по 2009 год и с 2016 по 2017 год.