«Ливерпуль» предложил новый контракт вратарю Алисону Бекеру — Романо

«Ливерпуль» предложил новый контракт своему вратарю Алисону Бекеру, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, клуб надеется удержать 33-летнего голкипера как минимум на один сезон. В данный момент Алисон ведёт переговоры с «Ювентусом», который предложил более выгодные условия и долгосрочный контракт. Однако окончательное решение игроком ещё не принято.

Алисон Бекер подписал контракт с «Ливерпулем» в 2018 году, перейдя из «Ромы» за € 72,5 млн. Текущий контракт вратаря с клубом действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость Алисона, по оценке Transfermarkt, составляет € 17 млн.

